Российский рапирист Черемисинов завоевал золото на этапе Кубка мира в Бонне

ТАСС, 11 февраля. Российский фехтовальщик на рапирах Алексей Черемисинов выиграл этап Кубка мира в немецком Бонне.

В финале россиянин одержал победу над американцем Александром Массиаласом со счетом 15:8. Третьими на этапе в Бонне стали итальянец Гийом Бьянки и француз Жереми Кадо.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 16 по 17 февраля в Ванкувере.

На этапе Кубка мира в Барселоне российская шпажистка Татьяна Андрюшина заняла второе место. В финале она уступила китаянке Чжу Мине (7:15). Третью строчку заняли украинка Елена Кривицкая и представительница Южной Кореи Кан Ён Ми.

Следующий этап пройдет с 4 по 5 мая в Дубае.