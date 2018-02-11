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Российский рапирист Черемисинов завоевал золото на этапе Кубка мира в Бонне

Спорт
11 февраля, 1:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Шпажистка Татьяна Андрюшина заняла второе место в Барселоне

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ТАСС, 11 февраля. Российский фехтовальщик на рапирах Алексей Черемисинов выиграл этап Кубка мира в немецком Бонне.

В финале россиянин одержал победу над американцем Александром Массиаласом со счетом 15:8. Третьими на этапе в Бонне стали итальянец Гийом Бьянки и француз Жереми Кадо.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 16 по 17 февраля в Ванкувере.

На этапе Кубка мира в Барселоне российская шпажистка Татьяна Андрюшина заняла второе место. В финале она уступила китаянке Чжу Мине (7:15). Третью строчку заняли украинка Елена Кривицкая и представительница Южной Кореи Кан Ён Ми.

Следующий этап пройдет с 4 по 5 мая в Дубае.

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