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Фигуристы Боброва и Соловьев стали третьими в коротком танце в командном турнире на ОИ

Спорт
11 февраля, 5:21 дата обновления: 11 февраля, 5:47 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

После трех видов программы лидируют канадцы, американцы занимают второе место, олимпийские атлеты из России располагаются на третьей строчке

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место в коротком танце в соревнованиях танцевальных дуэтов в командном олимпийском турнире. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане. 

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Боброва и Соловьев показали результат 74,76 балла. Первое место заняли канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр (80,51), второе - американцы Майя и Алекс Шибутани (75,46).

После трех видов программы лидируют канадцы (27), американцы занимают второе место (23), олимпийские атлеты из России располагаются на третьей строчке (21). За первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе - девять, за третье - восемь и так далее. По итогам коротких программ у мужчин, женщин, а также спортивных пар и танцевальных дуэтов определяется пятерка команд, которые позднее представят произвольные программы и поборются за медали. Пока в произвольные программы квалифицировалась только сборная Канады.

Женщины продемонстрируют короткие программы позднее в воскресенье. Командный турнир завершится 12 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за дисквалификации Олимпийского комитета России.

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