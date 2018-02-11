Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золото Олимпиады в слоупстайле

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине слоупстайл. В лучшей попытке американец показал результат 87,16 балла.

Второе место занял канадец Макс Пэррот (86), третье - его соотечественник Марк Макморрис (85,20). Представители олимпийских атлетов из России не попали в число участников финала в данной дисциплине.

Данные медали стали первыми для американцев и канадцев на текущей Олимпиаде. В активе олимпийских атлетов из России одна бронзовая медаль, завоеванная шорт-трекистом Семеном Елистратовым.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.