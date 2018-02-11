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Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золото Олимпиады в слоупстайле

Спорт
11 февраля, 5:30 дата обновления: 11 февраля, 6:03 UTC+3

Второе место занял канадец Макс Пэррот, третье - его соотечественник Марк Макморрис

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Редмонд Джерард

Редмонд Джерард

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине слоупстайл. В лучшей попытке американец показал результат 87,16 балла.

Второе место занял канадец Макс Пэррот (86), третье - его соотечественник Марк Макморрис (85,20). Представители олимпийских атлетов из России не попали в число участников финала в данной дисциплине.

Данные медали стали первыми для американцев и канадцев на текущей Олимпиаде. В активе олимпийских атлетов из России одна бронзовая медаль, завоеванная шорт-трекистом Семеном Елистратовым.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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