МОК: хоккейный матч объединенной команды Кореи стал самым важным моментом первого дня ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Матч с участием объединенной команды Кореи по хоккею стал самым важным моментом первого дня Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Субботняя игра олимпийского женского турнира против команды Швейцарии стала первой в истории, в которой в одной команде сыграли спортсменки КНДР и Южной Кореи. Игра закончилась со счетом 8:0 в пользу швейцарок. На игре присутствовали, в частности, президент МОК Томас Бах, а также лидеры обеих стран.

"Самым важным моментом вчера было выступление объединенной команды Кореи. Все это стало замечательным символом того, что Олимпийские игры могут дать возможность диалога между странами, - сказал Адамс. - Президент Бах также потом вышел на лед и пообщался с командой. Он сказал, самое главное, что они боролись и отдали игре все".

"Также он сказал, что на следующий день спортсмены почувствуют необходимые эмоции", - добавил Адамс.

Следующий матч корейская команда проведет 12 февраля против сборной Швеции.