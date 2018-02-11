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Более 82% билетов на олимпийские соревнования в Пхёнчхане продано на данный момент

Спорт
11 февраля, 5:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Всего продано пока 884 тыс. билетов

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Болельщики на данный момент выкупили 884 тыс. билетов на олимпийские соревнования в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщил ТАСС директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс.

"884 тыс. билетов было продано, это немногим более 82% от всего количества. Мы надеемся, что продажи будут высокими", - сказал Адамс.

Олимпийские игры стартовали 9 февраля, а завершатся - 25 февраля. Будет разыграно 102 комплекта наград в 15 зимних олимпийских видах спорта.

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