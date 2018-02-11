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Участники ОИ-2018 перед стартом соревнований были проверены на допинг более тысячи раз

Спорт
11 февраля, 6:00 дата обновления: 11 февраля, 6:38 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт отметил, что было заменено более 4 тыс. ненадежных контейнеров для допинг-проб

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, перед стартом соревнований были проверены на допинг более тысячи раз. Об этом на пресс-конференции сообщил медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.

Олимпийские игры в Пхёнчхане были открыты 9 февраля, на следующий день было разыграно пять комплектов медалей.

"Хотел бы сообщить о программе антидопингового контролями перед Играми и в начале Игр, а также про профилактику заболеваний, - сказал Баджетт. - Более тысячи тестов было проведено на сегодня, подавляющее число тестов взято во внесоревновательный период".

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Медицинский директор МОК напомнил, что во время Игр в Пхёнчхане планируется взять 2,5 тыс. допинг-тестов. "Более 1400 [допинг-тестов] проводятся на соревнованиях, более 1000 - вне соревнований. Это очень большое количество тестов. Теперь есть специальные подразделения, которые занимаются планом по их распределению", - добавил он.

Баджетт отметил, что МОК на Олимпиаде заменил более 4 тыс. ненадежных контейнеров для допинг-проб.

"У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов, мы получили информацию, что их можно вскрыть без следов, - отметил Баджетт. - Мы сотрудничаем с различными ведомствами, чтобы безболезненно заменить партии бутылочек. Более четырех тысяч бутылочек были нами заменены".
"Сейчас нам прислали те образцы, которые использовались в Рио. Они более надежны. Во всех ключевых зонах лаборатории есть видеонаблюдение, сотрудники МОК и Всемирного антидопингового агентства присутствуют в лаборатории", - отметил чиновник МОК.

1 февраля WADA рекомендовало МОК отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца, разработанных для Игр в Пхёнчхане, и применять колбы предыдущего поколения. Контейнеры нового образца, разработанные в сентябре 2017 года швейцарской компанией Berlinger, могут быть легко вскрыты, что создает риск манипуляций с допинг-пробами. WADA рекомендует применять на Играх в Южной Корее более раннюю модель контейнеров этой же фирмы - ту, что использовалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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