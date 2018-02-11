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Оргкомитет Олимпиады предупредил о возможном падении температуры до минус 25 градусов

Спорт
11 февраля, 6:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане предупредил о возможном падении температуры воздуха до минус 25 градусов. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"Что касается прогноза погоды, то сегодня будет очень сильный ветер, такая погода продержится до 14 числа, - сказал Сон Пэк Ю. - Затем температура может упасть до 25 градусов мороза. Рекомендую всем одеваться тепло".

В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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