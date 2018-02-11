Российские фигуристы будут готовиться к индивидуальному турниру ОИ в Японии

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Алина Загитова и Евгения Медведева будут готовиться к индивидуальному турниру Олимпиады в Японии. Об этом журналистам рассказала Боброва.

Перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане российские фигуристы проводили сбор в Японии.

"Перед индивидуальным турниром мы снова улетим в Японию, вернемся под старт соревнований", - сообщила Боброва.

"Сбор в Японии прошел превосходно, - отметил Соловьев. - Японцы принимают как дома, мы даже борщ ели. И погода хорошая - мы не застали снег в Москве, зато застали зиму в Ниигате".

12 февраля на Играх завершится командный турнир. Индивидуальные соревнования стартуют 14 февраля.