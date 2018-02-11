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Российские фигуристы будут готовиться к индивидуальному турниру ОИ в Японии

Спорт
11 февраля, 6:24 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

В Японию отправятся Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Алина Загитова и Евгения Медведева

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Алина Загитова и Евгения Медведева будут готовиться к индивидуальному турниру Олимпиады в Японии. Об этом журналистам рассказала Боброва.

Перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане российские фигуристы проводили сбор в Японии.

"Перед индивидуальным турниром мы снова улетим в Японию, вернемся под старт соревнований", - сообщила Боброва.

"Сбор в Японии прошел превосходно, - отметил Соловьев. - Японцы принимают как дома, мы даже борщ ели. И погода хорошая - мы не застали снег в Москве, зато застали зиму в Ниигате".

12 февраля на Играх завершится командный турнир. Индивидуальные соревнования стартуют 14 февраля.

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