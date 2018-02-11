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Соловьев: Коляда в произвольной программе командного турнира сможет выступить лучше

Спорт
11 февраля, 6:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Спортсмен считает, что Михаил Коляда переволновался в короткой программе соревнований

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Михаил Коляда

Михаил Коляда

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда исправится в произвольной программе после неудачного короткого проката в командном олимпийском турнире. Такое мнение высказал Дмитрий Соловьев, выступающий в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой.

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В воскресенье Боброва и Соловьев заняли третье место в короткой программе в соревнованиях танцевальных дуэтов. Коляда ранее стал восьмым в коротком прокате, допустив ряд серьезных ошибок. После трех видов программы в командном турнире лидируют канадцы (27 очков), американцы занимают второе место (23), олимпийские атлеты из России располагаются на третьей строчке (21).

"Мы успели с Мишей пообщаться, мы в одной квартире живем в деревне, он в нормальном настроении. Уверен, наше выступление зарядит его на борьбу, и завтра он себя покажет. Он переволновался, у парня первая Олимпиада", - сказал Соловьев.

"Ни о каких обидах речи не идет. Мы все прекрасно понимаем", - добавил Соловьев.

Командный турнир завершится 12 февраля.

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