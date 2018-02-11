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Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

Спорт
11 февраля, 6:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров регулярного чемпионата, в его активе 69 очков (29 шайб + 40 результативных передач)

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP/Jason Behnken

ТАСС, 11 февраля. "Тампа" победила "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Лос-Анджелеса" отличились Джонни Бродзински (6-я минута), Кайл Клиффорд (44), Кристиан Фолин (54). За "Тампу" шайбы забросили Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (10), Седрик Пакетт (24) и российский форвард Никита Кучеров (35). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 44 броска из 47.

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Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров регулярного чемпионата, в его активе 69 очков (29 шайб + 40 результативных передач).

"Тампа" лидирует в Восточной конференции с 79 очками. "Лос-Анджелес" занимает восьмое место на Западе (65).

В следующем матче во вторник "Тампа" сыграет в гостях с "Торонто", "Лос-Андежелес" в среду на выезде встретится с "Каролиной".

В других матчах дня "Баффало" победил "Бостон" (4:2), "Коламбус" разгромил "Нью-Джерси" (6:1), "Нэшвилл" обыграл "Монреаль" по буллитам (3:2), "Торонто" победил "Оттаву" (6:3), "Каролина" обыграла "Колорадо" (3:1).

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