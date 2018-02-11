Бывший главный тренер сборной России Плайкнер удивлен ошибкам саночника Павличенко на ОИ

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Один ведущих российских саночников Семен Павличенко допустил большое количество ошибок во время олимпийского турнира. Как сообщил ТАСС бывший главный тренер сборной России Вальтер Плайкнер, его очень удивило их обилие.

Чемпион мира 2015 года Павличенко ехал на Олимпиаду в Пхёнчхан в статусе одного из фаворитов турнира, однако уже после трех заездов его отставание от идущего первым немца Феликса Лоха составляет 1,117 секунды. Россиянин, допускавший ошибки во время прохождения трассы во всех заездах, перед заключительной попыткой занимает промежуточное 14-е место и не сможет вмешаться в борьбу за награды в силу большого отставания от лидеров.

"Я очень удивлен ошибками лидера Павличенко, - признался Плайкнер. - Рядом с ним находятся тренеры, которые должны были что-то придумать. Может ли быть причиной ошибок отсутствие рядом главного тренера Демченко? Мне сложно ответить на этот вопрос".

Альберт Демченко, сменивший Плайкнера на посту главного тренера национальной команды в 2015 году, не был приглашен Международным олимпийским комитетом на Олимпиаду-2018 несмотря на то, что 1 февраля Спортивный арбитражный суд снял с него все обвинения в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.