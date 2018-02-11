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Российские фристайлистки Рахимова и Столярова не вышли в главный финал в могуле на ОИ

Спорт
11 февраля, 16:09 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

С первого места в финал вышла канадка Анди Нод, австралийка Бриттени Кокс заняла второе место, третьей стала француженка Перри Лаффон

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Екатерина Столярова

Екатерина Столярова

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлистки Регина Рахимова и Екатерина Столярова не смогли выйти в решающий третий финал олимпийского турнира в могуле, где выступят 6 лучших спортсменок соревнований. Олимпиада проходит в южнокорейском Пхёнчхане.

Во втором финале Рахимова заняла 10-е место, набрав 73,55 балла. Столярова стала 11-й (72,74).

С первого места в финал вышла канадка Анди Нод (78,78). Австралийка Бриттени Кокс заняла второе место во втором финале (78,82). Третьей стала француженка Перри Лаффон (77,86). Действующая олимпийская чемпионка канадка Жюстин Дюфур-Лапуант вышла в финал с четвертой позиции (77,48).

Рахимова выступила на своей третьей Олимпиаде в карьере. Игры в Пхёнчхане стали для 28-летней россиянки худшими, на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Рахимова заняла девятое место, а в Сочи в 2014 году - восьмое. Для 29-летней Столяровой Олимпиада в Пхёнчхане стала второй в карьере. В Сочи россиянка стала 19-й.

Финал пройдет позднее в воскресенье.

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