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Австриец Гляйршер завоевал золото Олимпиады в одноместных санях

Спорт
11 февраля, 16:31 UTC+3

Вторым стал американец Крис Маздзер, третьим - немец Йоханнес Людвиг

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Давид Гляйршер

Давид Гляйршер

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Австриец Давид Гляйршер завоевал золотую медаль в соревнованиях в одноместных санях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

По сумме четырех попыток он показал время 3 минуты 10,702 секунды. Вторым стал американец Крис Маздзер (отставание 0,026 секунды), третьим - немец Йоханнес Людвиг (+0,230). 23-летний Гляйршер победил на дебютным для себя Играх.

На Играх-2018 российские спортсмены из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Лучший из россиян Роман Репилов занял восьмое место, проиграв победителю 0,406 секунды. Репилов дважды становился серебряным призером чемпионата мира, один раз - бронзовым. В текущем сезоне он одержал одну победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, еще дважды он занимал вторые места и один раз стал третьим.

Другой российский саночник Степан Федров стал 13-м (+0,906), Семен Павличенко - 14-м (+1,157).

Перед последней попыткой первое место занимал трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох, который выигрывал у Гляйршера 0,212 секунды. В случае победы Лох стал бы первым в истории санного спорта четырехкратным олимпийским чемпионом и повторил бы достижение своего соотечественника Георга Хакля, который является единственным спортсменом в истории, победившим в соревнованиях в одноместных санях на трех Олимпиадах подряд (1992, 1994, 1998). В последней попытке 28-летний Лох допустил грубую ошибку, заняв в итоге пятое место (+0,266).

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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