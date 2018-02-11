Лавров: США не могут победить российских спортсменов в честной спортивной борьбе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. США для сохранения своего лидерства в мировом спорте приходится "отодвигать" российских спортсменов, ведь американские атлеты не могут победить их в честной спортивной борьбе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Министр признался, что решение Международного спортивного арбитражного суда оправдать спортсменов из России стало для него "приятной неожиданностью". "Но тут же, уже без сюрпризов, а предсказуемо прозвучали слова руководства WADA, руководства Американского антидопингового агентства о том, что это возмутительное решение суда, что оно бросает тень на всех "чистых" спортсменов, подрывает олимпийские принципы", - напомнил Лавров.

"Считаю, что это часть недобросовестной конкуренции, потому что в честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас, видимо, побеждать, - подчеркнул глава МИД России. - Они считают, что для того, чтобы они вернули себе и сохранили за собой безоговорочный титул лидера мирового спорта, надо конкурентов потихоньку отодвигать в сторону. Тут все средства хороши".

Российский министр также обратил внимание, что Вашингтон использует незаконные односторонние меры принуждения для достижения целей в ряде областей.

"Понимаете, люди даже не могут сдерживать своих негативных, злых эмоций, и тем самым они себя выдают, - отметил он. - Конечно, когда вдруг такой нервный срыв у руководителя антидопинговой структуры происходит в отношении решения суда, который в США в любом случае считается священным, это показывает, что вся затея (при всех негативных явлениях, которые у нас все-таки были с отдельными спортсменами) имеет абсолютно политическую подоплеку и нацелена на шельмование России уже через олимпийское движение".

Ранее комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам, которых Международный спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал по делам о нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, в выдаче приглашений на Олимпийские игры в Пхёнчхане.