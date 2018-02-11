Фристайлистка Рахимова не планирует выступать на ОИ-2022

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Регина Рахимова не планирует выступать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ранее российские спортсменки Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова не сумели попасть в главный финал соревнований в могуле на Играх в Пхёнчхане.

"У некоторых здесь программа проще, чем у меня. У меня была допущена ошибка после первого трамплина. По поводу Пекина - не знаю, больше склоняюсь к тому, что нет, возраст же еще (Рахимовой 28 лет. - Прим. ТАСС). Здесь же я проиграла себе, а не соперницам", - сказала Рахимова.

Рахимова является заслуженным мастером спорта РФ, она принимала участие в Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.