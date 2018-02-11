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Биатлонист Пайффер перед победной гонкой на ОИ потерял ключи и упал с лестницы

Спорт
11 февраля, 17:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Спортсмен отметил, что победа в спринте стала для него огромным сюрпризом

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Арнд Пайффер

Арнд Пайффер

© EPA-EFE/FILIP SINGER

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Победный для немецкого биатлониста Арнда Пайффера день на Олимпийских играх в Пхёнчхане начался с череды неудач: перед гонкой он потерял ключи от хранилища для своей винтовки и упал с лестницы. Об этом он рассказал на пресс- конференции после окончания соревнований.

Пайффер выиграл спринтерскую гонку и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в его активе серебро Игр-2014 в Сочи в эстафете. Также спортсмен является четырехкратным чемпионом мира, причем только одно золото мировых первенств он завоевал в личной гонке, став первым в спринте в 2011 году.

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"Сегодня утром я решил пробежаться и после - отправился на стрельбище, однако когда пришел на стадион, то обнаружил, что не могу найти ключи от хранилища для винтовки, - рассказал он. - Тогда я подумал: "Что ж, день начинается удачно".

"Однако это было еще не все: уже днем я умудрился упасть с лестницы рядом с вакс-кабинами. В итоге я повредил себе локоть, который все еще побаливает. Так что день задался великолепно", - рассказал Пайффер.

Спортсмен рассказал, что победа для него стала огромным сюрпризом, поскольку он не ожидал, что лидеры сезона Мартен Фуркад и Йоханнес Бё не сумеют побороться за высокие места.

"Я до сих пор не могу понять, как в итоге я победил. Мартен и Йоханнес доминировали на протяжении всего сезона, причем как в скорости, так и в стрельбе, так что я не ожидал, что возможно оказаться впереди них, особенно мне. Но иногда так случается, что олимпийский результат получается достаточно необычным", - добавил он.

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