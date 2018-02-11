Саночник Репилов считает, что победа на ОИ была для него очень близка

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов считает, что он был фаворитом на победу на Олимпиаде в Пхёнчхане, однако его успешному выступлению на Играх помешали проблемы с психологией. Об этом он сообщил журналистам.

Победу в олимпийском турнире саночников-одиночников одержал австриец Давид Гляйршер. Репилов занял восьмое место.

"Сегодня я очень расстроился, - признался Репилов. - Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверно, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически".

"Наверно, мне не хватило психологического настроя. Все шло хорошо до третьего заезда, который перечеркнул все старания и труды. Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае все будет совершенно по-другому", - заключил 21-летний спортсмен.

Репилов по итогам сезона занял третье место в общем зачете Кубка мира.