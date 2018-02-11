Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саночник Репилов считает, что победа на ОИ была для него очень близка

Спорт
11 февраля, 17:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

По словам спортсмена, ему могло не хватить психологического настроя

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Репилов

Роман Репилов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов считает, что он был фаворитом на победу на Олимпиаде в Пхёнчхане, однако его успешному выступлению на Играх помешали проблемы с психологией. Об этом он сообщил журналистам.

Смотрите также

Российский саночник Репилов занимает восьмое место на ОИ-2018 после третьей попытки

Саночник Репилов: обидно, что Демченко не был аккредитован на Игры

Саночник Репилов заявил, что олимпийская медаль является для него главной целью в сезоне

Победу в олимпийском турнире саночников-одиночников одержал австриец Давид Гляйршер. Репилов занял восьмое место.

"Сегодня я очень расстроился, - признался Репилов. - Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверно, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически".

"Наверно, мне не хватило психологического настроя. Все шло хорошо до третьего заезда, который перечеркнул все старания и труды. Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае все будет совершенно по-другому", - заключил 21-летний спортсмен.

Репилов по итогам сезона занял третье место в общем зачете Кубка мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
3
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама