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Фристайлистка Столярова заявила, что у нее есть вопросы по судейству на ОИ-2018

Спорт
11 февраля, 17:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

В воскресенье россиянка заняла 11-е место в дисциплине могул

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Екатерина Столярова

Екатерина Столярова

© AP Photo/Lee Jin-man

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Екатерина Столярова имеет вопросы по судейству на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ранее на Олимпийских играх завершились соревнования среди фристайлисток в дисциплине могул. Победу одержала француженка Перрин Лаффон, второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант, третьей стала казахстанская спортсменка Юлия Галышева. Лучшая из россиянок Регина Рахимова заняла 10-е место, Екатерина Столярова стала 11-й, Марика Пертахия - 16-й.

"Пока не знаю по поводу карьеры. Сейчас предстоит чемпионат России, нужно на нем выступить, а дальше посмотрим. Что касается выступления здесь, то есть некоторые вопросы по судейству. У многих проезд одинаковый, но у моих конкуренток оценки значительно выше", - сказала Столярова.

Столярова возобновила карьеру в 2017 году после перерыва. Она также является участницей Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.

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