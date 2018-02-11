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Немецкий биатлонист Пайффер убежден, что Шипулин не причастен к допинговым нарушениям

Спорт
11 февраля, 17:20 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Олимпийский чемпион отметил, что хотел бы узнать причины отказа Шипулину в приглашении на ОИ

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Арнд Пайффер

Арнд Пайффер

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер, завоевавший золотую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пхёнчхане, убежден, что россиянин Антон Шипулин не причастен к допинговым нарушениям. Об этом он рассказал журналистам после победы на Играх.

Шипулин не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры, несмотря на то, что никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил.

"Я давно знаю Антона, впервые мы выступали еще на юношеском чемпионате 2008 года. Антон - отличный спортсмен, и при этом у него нет скачков результатов, он показывает стабильные результаты и не выстреливает исключительно на главных стартах. Всегда верил, что он чистый спортсмен, поэтому хотелось бы получить объяснения", - сказал Пайффер.

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