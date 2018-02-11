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Российские хоккеистки проиграли команде Канады в стартовом матче на Олимпиаде

Спорт
11 февраля, 17:20 дата обновления: 11 февраля, 17:58 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу канадской команды

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки уступили со счетом 0:5 команде Канады в стартовом матче группового этапа Олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча прошла в Канныне на арене Университета Квандон.

Шайбы в матче забросили Ребекка Джонстон (22-я, 49-я минуты), Хейли Ирвин (25) и Мелоди Дауст (36, 51).

В другой встрече группы А сборная США обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало - 15:10), канадки в этот же день встретятся со сборной Финляндии.

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Российские хоккеисты на трибунах поддержат женскую команду в матче ОИ с канадками

Российских хоккеисток в матче с канадками на трибунах стадиона поддерживали соотечественники из мужской команды, у которых в воскресенье выходной день.

Лучшие две команды группы A напрямую выходят в полуфинал, сборные, ставшие в квартете третьей и четвертой, в поединках за выход в 1/2 финала сыграют с первыми двумя командами из группы B, где выступают сборные Швеции, Швейцарии, Японии и объединенная команда Кореи.

Российские хоккеистки выступают на Олимпиаде-2018 в статусе олимпийских атлетов из России. Женский олимпийский хоккейный турнир завершится 22 февраля.

Выступление российских и канадских хоккеисток на ОИ

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в пятый раз принимают участие в Олимпийском турнире. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити команда заняла пятое место, что является лучшим результатом россиянок на Олимпийских играх.

На прошлых Играх в Сочи российские хоккеистки заняли шестое место. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал данный результат из-за нарушений антидопинговых правил игроками команды. Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину и Екатерину Смоленцеву. Хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок были признаны CAS виновными в нарушении антидопинговых правил, они были наказаны пропуском Олимпиады-2018.

Сборная Канады принимала участие во всех пяти Олимпиадах и неизменно выходила в финал. Канадки не смогли победить лишь в финале ОИ-1998, уступив сборной США со счетом 1:3.

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