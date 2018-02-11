Борис Майоров провел экскурсию в Музее хоккея в день своего 80-летия

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Советский хоккеист, член зала славы Международной федерации хоккея (IIHF), двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Борис Майоров провел экскурсию и встретился с болельщиками в Музее хоккея в день своего юбилея.

Майоров на протяжении всей карьеры (1956-1969) выступал за московский "Спартак", в составе которого трижды становился чемпионом СССР (1962, 1967, 1969). В день своего рождения он провел экскурсию в Музее хоккея, на которой показал фотографии и рассказал про свои самые крупные и запоминающиеся достижения в составе "Спартака", а также в составе сборной СССР на международных турнирах. После чего пообщался с болельщиками и раздал автографы всем желающим.

Майоров рассказал о своей спортивной биографии с того момента, когда попал в "Спартак" весной 1956 года, о чемпионстве 1962 года. "Это была полная неожиданность для всех, в том числе и для нас. Мы очень здорово провели финальную часть, состоявшую из шести матчей, все были очень тяжелыми - две игры с "Локомотивом", "Крылья Советов", горьковское "Торпедо", ЦСКА и "Динамо", - вспоминает Майоров, показывая на фотографии и перечисляя игроков.

Интересные рассказы и истории из жизни юбиляра периодически прерывались ответами на поздравления по телефону. По словам Майорова, звонили и руководители хоккейной команды олимпийских спортсменов из России, которые находятся на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Именинник в разговоре пожелал им вернуться с Олимпиады с золотыми медалями.

Вспомнил Майоров и про свое участие в Олимпийских играх 1968 года в Гренобле, где советским хоккеистам удалось стать чемпионами. "Когда мы вышли на матч с чехословаками, они устроили провокацию, сказав, что мы одеты не по форме, ведь раньше коньки были железными, а для безопасности надевались на лезвия пробки, которых у шестерых наших игроков не было. Чехи говорили, что играть не будут, матч задержался на 40 минут, была нервотрепка. Мы проиграли тот матч 4:5, правда, не очень уверен, что из-за этого, уже на первой минуте я забросил шайбу, но тем не менее", - отметил Майоров.

В заключение Майоров рассказал интересную историю, которую по его словам он не может найти ни в одном справочнике. "Мне принадлежит уникальное достижение, в матче с новокузнецким "Металлургом" в январе 1967-го я забросил две шайбы спустя уже 22 секунды после стартового вбрасывания, а про это нигде не написано. Тут открыл справочник, начал читать, а там написано, что мы выиграли со счетом 9:3, но я то помню, что сыграли 10:3, вот так", - с улыбкой закончил свой рассказ юбиляр.