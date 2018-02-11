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Баталова: канадки были быстрее российских хоккеисток в матче Олимпиады

Спорт
11 февраля, 17:56 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Спортсменка отметила, что россиянки хотели дать бой соперницам

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной Канады были быстрее российских игроков в матче олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказала защитник женской команды олимпийских атлетов из России Мария Баталова.

Российские хоккеистки уступили со счетом 0:5 команде Канады в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира.

"Тренер сказал, что первые десять минут будет канадский хоккей - они побегут, будет прессинг. Нужно было играть проще, быстрее выводить шайбу из зоны, но не всегда это получалось. Играть с канадками жестко можно, просто где-то они были быстрее нас. Они играли в четыре звена, мы чаще в три, поэтому больше "наедались" и к концу подустали", - сказала Баталова.

"Конечно, мы выходили дать бой канадкам. Мы всегда играем с настроем", - добавила Баталова.

Баталова отметила, что задача российских хоккеисток остается прежней. "Задача на Олимпиаду - взять медали. А какие - это уже будем смотреть, будем стараться", - сказала она.

В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало - 15:10), канадки в этот же день встретятся со сборной Финляндии. Лучшие две команды группы A напрямую выходят в полуфинал, сборные, ставшие в квартете третьей и четвертой, в поединках за выход в 1/2 финала сыграют с первыми двумя командами из группы B, где выступают сборные Швеции, Швейцарии, Японии и объединенная команда Кореи.

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