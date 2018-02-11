Чистяков: российские хоккеистки могли победить канадок на ОИ при более хорошей реализации

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки могли победить сборную Канады в матче Олимпийских игр 2018 года при более хорошей реализации. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиянок Алексей Чистяков.

Россиянки уступили со счетом 0:5 команде Канады в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира.

"В первом периоде команда строго сыграла в обороне, выполнила установку. Канадок можно было победить за счет контратак и тех немногих ключевых моментов, которые были. Нужно было их реализовывать, мы предупреждали об этом хоккеисток", - сказал Чистяков.

В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало - 15:10 мск), канадки в этот же день встретятся со сборной Финляндии. Лучшие две команды группы A напрямую выходят в полуфинал, сборные, ставшие в квартете третьей и четвертой, в поединках за выход в 1/2 финала сыграют с первыми двумя командами из группы B, где выступают сборные Швеции, Швейцарии, Японии и объединенная команда Кореи.