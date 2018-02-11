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Чистяков: появление лиги при КХЛ способствовало бы развитию женского хоккея в России

Спорт
11 февраля, 18:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

Российские хоккеистки начали выступление на групповом этапе олимпийского турнира с поражения от канадок со счетом 0:5

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Появление чемпионата среди женских клубов при Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) способствовало бы развитию женского хоккея в России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер женской команды олимпийских атлетов из России Алексей Чистяков.

Российские хоккеистки начали выступление на групповом этапе олимпийского турнира с поражения от канадок со счетом 0:5.

"Нужно развивать женский хоккей в региональных центрах, открывать команды. Для меня также загадка, почему в некоторых школах девчонкам до сих пор не разрешают заниматься хоккеем. Мы ставили вопрос о создании некой женской хоккейной лиги при КХЛ, была бы только заинтересованность лиги, тем более это недорого. Тогда бы женский хоккей в стране развивался еще быстрее", - сказал Чистяков.

По словам Чистякова, в России подрастает талантливое поколение, с которым будет интересно работать. "И нынешние девчонки из основной команды играли на равных с канадками на молодежном уровне в Будапеште. У нас самая молодая и перспективная команда на турнире, которая будет прогрессировать и двигаться вперед. Да, у Канады сейчас более мастеровитая и взрослая команда, но никто не сдался и сражались до последнего", - подчеркнул тренер.

В 2015 году была образована Женская хоккейная лига (ЖХЛ), в которой принимают участие семь клубов. До этого с 1995 года проводился чемпионат России среди женских команд, в котором чаще всего принимали участие шесть клубов, однако были сезоны, когда играли всего четыре или пять команд.

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