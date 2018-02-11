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Чистяков: российской команде не хватает недопущенных до ОИ-2018 хоккеисток

Спорт
11 февраля, 18:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 11, февраля. /ТАСС

МОК не допустил до участия в Играх в Пхёнчхане Галину Скибу, Анну Шибанову и Инну Дюбанюк

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Женской хоккейной команде олимпийских атлетов из России не хватает на Олимпиаде-2018 Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанюк, которые не были допущены до турнира. Об этом журналистам заявил главный тренер россиянок Алексей Чистяков.

В начале февраля Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить их от участия в Играх, а также аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года. Еще 11 апелляций удовлетворены частично: спортсмены дисквалифицированы не пожизненно, а только на Игры-2018. В число 11 спортсменов вошли хоккеистки Скиба, Шибанова и Дюбанюк.

"Нам не помешало то, что не смогли провести первые тренировки из-за допинг-офицеров, мы стали только злее. Было кем усилиться из тех девушек, которые не были допущены. Мы понесли определенного рода потери, но на турнирную задачу это не повлияло. Нам действительно не хватает Анны Шибановой, Галины Скибы и Инны Дюбанюк, они бы внесли свою лепту", - сказал Чистяков.

В субботу россиянки проиграли команде Канады со счетом 0:5 в матче группового турнира. В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США.

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