Вратарь сборной Канады: среди российских хоккеисток немало мастеровитых нападающих

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. В атаке женской команды олимпийских атлетов из России собрано немало мастеровитых хоккеисток. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказала вратарь канадской команды Анн-Рене Десбинс.

Сборная Канады обыграла команду России со счетом 5:0 в стартовом матче группового этапа хоккейного турнира среди женщин на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Десбинс в этой встрече отразила все 18 бросков российских хоккеисток.

"Сыграть "на ноль" было не так просто. И не только потому, что сложно сохранять концентрацию, когда по твоим воротам наносят не так много бросков. Россиянки создали несколько хороших моментов", - сказала Десбинс.

"В атаке у соперника были действительно мастеровитые нападающие, нужно было играть с ними жестче. Думаю, мы справились с этой задачей сегодня", - также отметила она.

В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало - 15:10), канадки в этот же день встретятся со сборной Финляндии.