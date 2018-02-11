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Вратарь сборной Канады: среди российских хоккеисток немало мастеровитых нападающих

Спорт
11 февраля, 18:40 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Анн-Рене Десбинс отметила, что ей было трудно сыграть "на ноль" в завершившемся матче

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Хоккеистки сборной Канады

Хоккеистки сборной Канады

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. В атаке женской команды олимпийских атлетов из России собрано немало мастеровитых хоккеисток. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказала вратарь канадской команды Анн-Рене Десбинс.

Сборная Канады обыграла команду России со счетом 5:0 в стартовом матче группового этапа хоккейного турнира среди женщин на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Десбинс в этой встрече отразила все 18 бросков российских хоккеисток.

"Сыграть "на ноль" было не так просто. И не только потому, что сложно сохранять концентрацию, когда по твоим воротам наносят не так много бросков. Россиянки создали несколько хороших моментов", - сказала Десбинс.

"В атаке у соперника были действительно мастеровитые нападающие, нужно было играть с ними жестче. Думаю, мы справились с этой задачей сегодня", - также отметила она.

В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало - 15:10), канадки в этот же день встретятся со сборной Финляндии.

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