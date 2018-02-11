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Словацкие теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации против россиянок

Спорт
11 февраля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Яна Чепелова обыграла Наталью Вихлянцеву со счетом 6:4, 6:4

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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© Пресс-служба турнира "ВТБ Кубок Кремля"

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Яне Чепеловой в матче Мировой группы II розыгрыша Кубка Федерации. Встреча проходит в Братиславе.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 в пользу Чепеловой, которая занимает 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 30-летняя Вихлянцева, которая занимает 94-е место в рейтинге, ранее в сезоне уже встречалась со словачкой. На турнире WTA в Санкт-Петербурге во втором раунде квалификации россиянка обыграла Чепелову в двух сетах. Стоит отметить, что изначально соперницей Вихлянцевой должна была стать Магдалена Рыбарикова, но в последний момент перед игрой сборная Словакии сделала замену.

Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу команды Словакии. В субботу Вихлянцева обыграла Викторию Кузмову (6:4, 6:2), а другая россиянка Анна Калинская уступила Рыбариковой (7:5, 3:6, 4:6). В воскресенье пройдут оставшиеся два матча противостояния, Калинская сыграет с Кузмовой. Также планируется парная встреча, в которой россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова встретятся с Чепеловой и Каролиной Шмидловой.

Вихлянцева является самой старшей теннисисткой в составе российской команды на матче против сборной Словакии. Как сообщал ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, россиянки сыграют в этой встрече молодежным составом, так как лидеры команды пропускают игру Кубка Федерации из-за сложного соревновательного календаря.

Сборная России покинула Мировую группу в 2016 году. В случае победы над словачками россиянки в апреле встретятся с одной из команд, проигравшей в четвертьфинале Мировой группы. Победители этого матча в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе Кубка Федерации.

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