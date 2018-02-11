Старовойтова: российские хоккеистки учтут ошибки встречи с канадками в следующих матчах ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки учтут ошибки стартового матча Олимпийских игр с командой Канады в следующих встречах турнира. Такое мнение ТАСС высказала форвард женской команды олимпийских атлетов из России Алена Старовойтова.

В воскресенье россиянки уступили со счетом 0:5 команде Канады в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира.

"Это мой дебютный матч на Олимпиаде, настраивалась на него также, как перед матчами ЖХЛ [Женской хоккейной лиги] и первыми играми за национальную сборную. Мы рассчитывали немного на другой результат, но в целом сыграли достойно. Основное отличие Олимпиады от других турниров - это командный дух, здесь все девчонки, как одна семья", - сказала 18-летняя Старовойтова.

"В матче с командой США учтем ошибки сегодняшней встречи и постараемся их избежать", - добавила собеседница ТАСС.

В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало - 15:10), сборная Канады в этот же день встретится с финской командой.