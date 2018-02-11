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ФК "Барселона" впервые с ноября 2016-го не смог забить в домашнем матче чемпионата Испании

Спорт
11 февраля, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Встреча 23-го тура с "Хетафе" завершилась со счетом 0:0

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 11 февраля. "Барселона" сыграла вничью с "Хетафе" со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании футболу.

Футболисты "Барселоны" впервые с 19 ноября 2016 года не смогли забить в домашней игре первенства, в том матче каталонцы сыграли вничью с "Малагой" со счетом 0:0.

Кроме того, в матче с "Хетафе" игроки "Барселоны" впервые с 21 апреля 2012 года не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме домашней игры. В той встрече "Барселона" дома проиграла "Реалу" со счетом 1:2 в 35-м туре первенства.

Игра с "Хетафе" стала 300-й для аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси на "Камп Ноу" во всех турнирах. В предыдущих 299 играх он забил 309 мячей.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице с 59 очками. Команда на семь баллов опережает идущий вторым "Атлетико". "Хетафе" с 30 очками идет на 10-й позиции.

В следующем туре "Барселона" встретится в гостях с "Эйбаром" 17 февраля. "Хетафе" 19 февраля дома сыграет с "Сельтой".

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