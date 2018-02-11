Тренер "Амкара" Гаджиев не против, чтобы футболист Оланаре остался в команде

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев не против, чтобы нападающий ЦСКА Аарон Оланаре перешел в аренду в пермскую команду. Об этом тренер рассказал ТАСС по телефону.

В субботу генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что пермский клуб может арендовать 23-летнего нигерийца до конца сезона. В воскресенье нападающий провел первую товарищескую игру за пермяков против черногорской "Будучности" (3:0) и забил один гол.

"Я удовлетворен его игрой. Конечно, есть свои достоинства и недостатки. Посмотрим, как будет дальше, я сейчас посоветуюсь с тренерами, и клубы должны обсудить все вопросы. Я лично не против, чтобы он остался", - сказал Гаджиев.

"Амкар" проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

ЦСКА в начале 2016 года арендовал Оланаре у китайского "Гуанчжоу" до конца сезона. Зимой 2017 года армейцы подписали долгосрочный контракт с нигерийцем. В текущем сезоне он провел за команду семь матчей чемпионата России, три игры Лиги чемпионов и одну встречу Кубка страны, забив один гол.