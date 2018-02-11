Российские теннисистки проиграли сборной Словакии в матче Кубка Федерации

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Анастасия Потапова проиграла словачке Виктории Кузмовой в матче Мировой группы II розыгрыша Кубка Федерации. Встреча проходит в Братиславе.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Кузмовой, занимающей 121-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя Потапова дебютировала в составе сборной России.

Таким образом, счет в матче стал 3-1 в пользу команды Словакии. Позднее в воскресенье должна состояться парная встреча, на которую заявлены Потапова и Вероника Кудерметова против Яны Чепеловой и Каролины Шмидловой. Данная игра уже не повлияет на исход противостояния.

Сборная Словакии теперь сыграет в плей-офф за выход в Мировую группу, россиянке же сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе II.