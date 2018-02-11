Тренер ФК "Амкар" Гаджиев отдал руководство командой на сборе помощникам Каряке и Евсееву

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Командой футбольного клуба "Амкар" на сборе в Турции руководят тренеры Андрей Каряка и Вадим Евсеев. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев.

В воскресенье "Амкар" в товарищеском матче обыграл черногорскую "Будучность" со счетом 3:0. В этой и предыдущей игре с московским "Динамо" (1:2) пермской командой руководил Каряка. К следующей встрече против армянского "Алашкера" (15 февраля) футболистов будет готовить Евсеев. Сбор "Амкара" завершится 20 февраля.

"Думаю, что эту игру команда провела получше, чем матч с "Динамо", но учитывая, что к этим играм футболистов готовил Каряка, он и прибавил. Он подготовку вел, тренировал, настраивал, хотя я ему помогал. Следующий цикл, до 19-го, за Евсеевым, он будет готовить команду и проводить матчи. Обсуждение, конечно, совместное", - сказал Гаджиев.

"Буду ли я главным в чемпионате? Я же никуда не ухожу, остаюсь в команде. Просто они, тренеры, должны же готовить команды, им надо набираться опыта: одно дело, когда ты участвуешь как помощник, а другое - самому принимать решения. Но здесь без особых рисков, потому что мы вместе уже три года, они всегда получали задания на отдельные тренировки, справлялись с ними", - отметил 72-летний главный тренер.

Гаджиев возглавляет "Амкар" с декабря 2014 года. Каряка пришел в команду в январе 2015-го и с того момента является неизменным ассистентом Гаджиева. Евсеев начал работать в пермской команде в одно время с Карякой, но в феврале 2017 года возглавил ивановский "Текстильщик". В сентябре того же года специалист вернулся обратно, потому что, по словам исполнительного директора "Амкара" Дениса Маслова, хотел работал в высшем дивизионе чемпионата России.