Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер ФК "Амкар" Гаджиев отдал руководство командой на сборе помощникам Каряке и Евсееву

Спорт
11 февраля, 21:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В воскресенье "Амкар" в товарищеском матче обыграл черногорскую "Будучность" со счетом 3:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев

Главный тренер футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Командой футбольного клуба "Амкар" на сборе в Турции руководят тренеры Андрей Каряка и Вадим Евсеев. Об этом ТАСС по телефону сообщил главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев.

В воскресенье "Амкар" в товарищеском матче обыграл черногорскую "Будучность" со счетом 3:0. В этой и предыдущей игре с московским "Динамо" (1:2) пермской командой руководил Каряка. К следующей встрече против армянского "Алашкера" (15 февраля) футболистов будет готовить Евсеев. Сбор "Амкара" завершится 20 февраля.

Смотрите также

Тренер "Амкара" Гаджиев не против, чтобы футболист Оланаре остался в команде

"Амкар" намерен арендовать футболиста ЦСКА Оланаре

"Думаю, что эту игру команда провела получше, чем матч с "Динамо", но учитывая, что к этим играм футболистов готовил Каряка, он и прибавил. Он подготовку вел, тренировал, настраивал, хотя я ему помогал. Следующий цикл, до 19-го, за Евсеевым, он будет готовить команду и проводить матчи. Обсуждение, конечно, совместное", - сказал Гаджиев.

"Буду ли я главным в чемпионате? Я же никуда не ухожу, остаюсь в команде. Просто они, тренеры, должны же готовить команды, им надо набираться опыта: одно дело, когда ты участвуешь как помощник, а другое - самому принимать решения. Но здесь без особых рисков, потому что мы вместе уже три года, они всегда получали задания на отдельные тренировки, справлялись с ними", - отметил 72-летний главный тренер.

Гаджиев возглавляет "Амкар" с декабря 2014 года. Каряка пришел в команду в январе 2015-го и с того момента является неизменным ассистентом Гаджиева. Евсеев начал работать в пермской команде в одно время с Карякой, но в феврале 2017 года возглавил ивановский "Текстильщик". В сентябре того же года специалист вернулся обратно, потому что, по словам исполнительного директора "Амкара" Дениса Маслова, хотел работал в высшем дивизионе чемпионата России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
7
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама