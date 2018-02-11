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"Питтсбург" победил "Сент-Луис", Кросби забросил 401-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Спорт
11 февраля, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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Сидни Кросби

Сидни Кросби

© AP Photo/Billy Hurst

ТАСС, 11 февраля. "Питтсбург" победил со счетом "Сент-Луис" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (24-я, 58-я минуты), Брайан Раст (42) и Райли Шихан (52). У проигравших отличился Кайл Бродзяк (24). Капитан гостей Сидни Кросби был признан лучшим игроком встречи, голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей стал второй звездой, российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан третьей звездой матча. В активе Малкина один бросок по воротам соперника за 18 минут и 49 секунд на площадке. Россиянин прервал свою 6-матчевую результативную серию, за время которой он набрал 14 (9 шайб + 5 передач) очков.

30-летний Кросби забросил 400-ю и 401-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. На это канадцу потребовалось провести 839 матчей. В нынешнем сезоне на счету Кросби 19 голов и 43 передачи в 57 играх чемпионата.

"Питтсбург" занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 66 очками. "Сент-Луис" располагается на четвертой позиции в Западной конференции (71).

В следующем матче "Питтсбург" дома сыграет против "Оттавы" 14 февраля, "Сент-Луис" в этот же день в гостях встретится с "Нэшвиллом".

Кросби был выбран "Питтсбургом" под общим первым номером на драфте 2005 года. Он является трекхратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017).

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