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Теннисистки Калинская и Кудерметова проиграли словачкам парный матч в Кубке Федерации

Спорт
11 февраля, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Сборная России проиграла со счетом 1-4

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ТАСС, 11 февраля. Российские теннисистки Анна Калинская и Вероника Кудерметова проиграли в парной встрече словачкам Яне Чепеловой и Каролине Шмидловой в матче Мировой группы II розыгрыша Кубка Федерации. Встреча проходила в Братиславе.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Чепеловой и Шмидловой.

Таким образом, итоговый счет стал 4-1 в пользу команды Словакии.

Сборная Словакии теперь сыграет в плей-офф за выход в Мировую группу, россиянке же в плей-офф оспорят право остаться в Мировой группе II. Соперники команд по матчам плей-офф определятся позднее.

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