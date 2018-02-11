Теннисистки Калинская и Кудерметова проиграли словачкам парный матч в Кубке Федерации

ТАСС, 11 февраля. Российские теннисистки Анна Калинская и Вероника Кудерметова проиграли в парной встрече словачкам Яне Чепеловой и Каролине Шмидловой в матче Мировой группы II розыгрыша Кубка Федерации. Встреча проходила в Братиславе.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Чепеловой и Шмидловой.

Таким образом, итоговый счет стал 4-1 в пользу команды Словакии.

Сборная Словакии теперь сыграет в плей-офф за выход в Мировую группу, россиянке же в плей-офф оспорят право остаться в Мировой группе II. Соперники команд по матчам плей-офф определятся позднее.