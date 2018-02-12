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Серена Уильямс проиграла в первом официальном матче после родов

Спорт
12 февраля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В парной встрече Кубка Федерации они с сестрой Винус уступили представительницам Нидерландов

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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 12 февраля. Американская теннисистка Серена Уильямс в паре со своей сестрой Винус Уильямс проиграли представительницам Нидерландов Лесли Керкхове и Деми Схюрс в матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу голландок. Итоговый счет стал 3-1 в пользу команды США, которая ранее уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира, где встретится со сборной Франции.

Данная встреча стала первой официальной для Серены Уильямс после рождения ребенка. После победы на Открытом чемпионате Австралии в январе 2017 года американка объявила о приостановлении карьеры из-за беременности, в сентябре теннисистка родила дочь Алексис Олимпию. В конце декабря Уильямс впервые вышла на корт и провела выставочную встречу с представительницей Латвии Еленой Остапенко (поражение), а позднее приняла решение не выступать на Australian Open - 2018.

На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

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