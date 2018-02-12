Соревнования по сноуборду в слоупстайле среди женщин на ОИ отложены на час из-за погоды

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по сноуборду в дисциплине слоупстайл среди женщин на Олимпийских играх в Пхёнчхане отложены на час из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

Первая попытка у женщин должна была начаться в 4:00 мск.

"Старт отложен из-за погодных условий на час ", - сказал собеседник агентства.

В слоупстайле будет выступать россиянка Софья Федорова. Ранее на Играх из-за сильного ветра были перенесены соревнования горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом, которые должны были пройти в понедельник, а также воскресные старты в скоростном спуске у мужчин.