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ФК "Динамо" не рассчитывает на Катрича и Кузьмина во второй части сезона

Спорт
12 февраля, 4:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Игроки могут продолжить карьеру в Футбольной национальной лиге

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Анатолий Катрич

Анатолий Катрич

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московское "Динамо" не рассчитывает на полузащитников Анатолия Катрича и Максима Кузьмина во второй части текущего сезона, клуб ведет переговоры об аренде футболистов в команды Футбольной национально лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

23-летний Катрич и 21-летний Кузьмин не полетели с основной командой бело-голубых на сбор в Турцию, который начался в воскресенье.

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"Клуб ведет переговоры по обоим игрокам. Речь идет об аренде в клубы Футбольной национальной лиги", - сообщил источник.

Ранее в зимнее межсезонье "Динамо" отказалось от услуг восьми игроков. Как заявил ТАСС председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" (главный акционер бело-голубых) Владимир Стржалковский, клуб проводит крайне прагматичную и взвешенную экономическую политику, а у части игроков команды уровень мастерства не соответствует зарплатам. С нападающим Павлом Погребняком бело-голубые расторгли контракт в одностороннем порядке, стороны намерены судиться; нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, защитник Сергей Терехов и вратарь Сергей Нарубин разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон. Бело- голубые также не рассчитывают на полузащитников Александра Сапету, Александра Зотова и Хали Тиама, речь может идти как о трудоустройстве в другие клубы, так и о расторжении контрактов, в том числе в одностороннем порядке.

В то же время бело-голубые пополнили состав защитником Константином Раушем, нападающими Федором Черных и Евгением Марковым и полузащитником Абдулом Тетте. Клуб также продлил соглашения с полузащитниками Самбой Соу и Александром Ташаевым.

Катрич в структуре "Динамо" с 2011 года, дебютировал в основной команде в апреле 2015-го и с тех пор принял участие в 49 встречах во всех турнирах. Кузьмин перешел в "Динамо" в 2013 году из самарской академии имени Юрия Коноплева, провел первую игру за основу в мае 2015-го и с тех пор принял участие в 34 играх. При главном тренере Дмитрии Хохлове, который возглавил команду 7 октября, Катрич два раза выходил на замену в матчах чемпионата страны в октябре, Кузьмин на поле не появлялся.

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