Коляда стал вторым в произвольной программе в командном турнире на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в произвольной программе в командном олимпийском турнире. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Коляда набрал за произвольную программу 173,57 балла, в ходе выступления фигурист дважды упал при исполнении прыжков в первой части программы. Россиянин завоевал для команды олимпийских атлетов из России девять очков в зачет командного турнира, ранее в короткой программе он показал восьмой результат.

Первое место занял канадец Патрик Чан (179,75), третье - американец Адам Риппон (172,98). Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольные программы покажут женщины и танцевальные дуэты, по итогам которых определится команда - победитель турнира. После шести видов в командном зачете лидируют канадцы, набрав 55 очков, на втором месте олимпийские атлеты из России (48), на третьем - сборная США (44).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.