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Более 100 спортсменов участвуют в чемпионате Японии по самбо на Кубок президента РФ

Спорт
12 февраля, 5:28 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, февраля. /ТАСС

Проходящее первенство отберет лучших атлетов, которые в этом году выступят на Кубке мира по самбо в Москве

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ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Более 100 спортсменов принимают участие в ежегодном чемпионате Японии по самбо на Кубок президента России Владимира Путина, который начался в понедельник японской столице. Проходящее первенство отберет лучших спортсменов, которые позднее в этом году отправятся на Кубок мира по самбо в Москву.

"В этот раз участие принимают около 100 спортсменов. В течение этого года состоятся три важных события в мире самбо - сперва в марте в Москве пройдет Кубок мира, - сообщил ТАСС вице-президент Федерации самбо Японии и член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи. - Затем в августе в Индонезии пройдут Азиатские игры, в программу которых самбо также было включено". И в ноябре, по словам Асаи, в Бухаресте пройдет чемпионат мира; на все три этих мероприятия будут отправлены японские спортсмены, проявившие себя на чемпионате Японии на Кубок президента РФ.

Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов. После Олимпиады 1980 года интерес к этому виду начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. Нынешний турнир стал 44-м по счету чемпионатом Японии и шестым на Кубок президента РФ.

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