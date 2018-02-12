Оргкомитет Игр извинился перед журналистами и гостями Олимпиады за проблемы с транспортом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет Игр-2018 принес извинения журналистам и гостям, которые вынуждены были из-за отсутствия автобусов в воскресенье пешком возвращаться с соревнований по санному спорту. Об этом сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Сильный снегопад, сопровождавшийся шквальным ветром, осложнил минувшим вечером транспортное сообщение с санно-бобслейной трассой. Снег сделал дорогу, ведущую наверх, очень скользкой, из-за чего организаторами было принято решение временно прекратить транспортное обслуживание этого спортивного объекта.

"Мне сообщили о том, что у автобусов были проблемы с тем, чтобы взобраться в гору, - сказал Сон Пэк Ю. - Сегодня директор по транспорту ответит на ваши вопросы и сообщит о том, какие меры предпринимаются транспортными департаментами для устранения проблем".

"Кроме того, мы планируем добавить новые автобусы в нашу транспортную систему. Просим прощения за доставленные неудобства, все необходимые меры будут выработаны в кратчайшие сроки", - сказал представитель оргкомитета.

Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.