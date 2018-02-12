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Российские фигуристы обеспечили себе серебро командного турнира на Олимпиаде

Спорт
12 февраля, 6:30 дата обновления: 12 февраля, 6:52 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Это стало известно после завершения женской произвольной программы соревнований

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы гарантировали себе второе место в командном турнире на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Канадцы обеспечили себе золото Игр в данном виде программы.

После завершения женской произвольной программы в активе олимпийских атлетов из России, занимающих второе место, 58 очков. У идущих третьими американцев 53 очка. Даже если российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Владимир Соловьев займут пятое (последнее) место в произвольной программе, а американцы выиграют ее, то в активе россиян будет 64 балла, а у американцев - 63.

Канадцы же гарантировали себе победу в соревнованиях. Перед произвольной программой танцевальных дуэтов у них на пять очков больше, чем у россиян (63). При любых результатах в завершающей части программы они будут опережать российских фигуристов не менее чем на одно очко.

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