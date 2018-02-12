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Фигуристка Загитова рада, что в прокате сумела показать все наработанное на тренировках

Спорт
12 февраля, 6:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Спортсменка заняла первое место в произвольной программе командного турнира, что гарантировало олимпийским атлетам из России серебро

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова рада, что в произвольной программе олимпийского командного турнира ей удалось показать все, что было наработано на тренировках. Об этом она рассказала журналистам.

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Загитова заняла первое место в произвольной программе командного олимпийского турнира, что гарантировало олимпийским атлетам из России серебро в этом виде программы.

"Прокатала хорошо, прокатом довольна, очень рада. Я на тренировках все делала хорошо, почему же я не могу этого делать на соревнованиях?" - сказала Загитова.

"Меня очень поддерживали, это так приятно. Болельщики кричали "Россия! Россия!", несмотря на то, что нам не разрешили представлять страну. Зрителям не запрещали выносить российские флаги, кричать", - добавила Загитова.

Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты.

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