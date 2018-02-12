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Российские хоккеисты проводят первую тренировку на олимпийской арене в Южной Корее

Спорт
12 февраля, 6:50 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Первый матч команда олимпийских атлетов из России проведет 14 февраля против сборной Словакии

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят первую тренировку в хоккейном центре в Канныне, где пройдут матчи мужского олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Команда занимается в следующих сочетаниях:

  • вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
  • "белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Михаил Григоренко, Илья Каблуков;
  • "красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов;
  • "синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб, Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов, Сергей Мозякин;
  • "черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Калинин.

Первый матч команда олимпийских атлетов из России проведет 14 февраля против сборной Словакии.

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