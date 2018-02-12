Российские хоккеисты проводят первую тренировку на олимпийской арене в Южной Корее

Первый матч команда олимпийских атлетов из России проведет 14 февраля против сборной Словакии
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят первую тренировку в хоккейном центре в Канныне, где пройдут матчи мужского олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Команда занимается в следующих сочетаниях:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;
"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Михаил Григоренко, Илья Каблуков;