Российские хоккеисты проводят первую тренировку на олимпийской арене в Южной Корее

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят первую тренировку в хоккейном центре в Канныне, где пройдут матчи мужского олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Команда занимается в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

"белые": Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Михаил Григоренко, Илья Каблуков;

"красные": Никита Нестеров - Алексей Марченко, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов;

"синие": Андрей Зубарев - Артем Зуб, Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов, Сергей Мозякин;

"черные": Богдан Киселевич - Егор Яковлев, Иван Телегин - Сергей Андронов - Сергей Калинин.

Первый матч команда олимпийских атлетов из России проведет 14 февраля против сборной Словакии.