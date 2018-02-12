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Тренер: саночница Батурина способна улучшить результат, если выйдет на старт не зажатой

Спорт
12 февраля, 17:10 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Российская спортсменка после двух заездов находится на 20-м месте

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Екатерина Батурина

Екатерина Батурина

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Екатерина Батурина, идущая после двух попыток на 20-м месте в соревнованиях на Олимпиаде, способна в заключительных заездах выступить лучше, если выйдет на старт в более расслабленном состоянии. Об этом сообщил журналистам старший тренер команды Сергей Чудинов.

После двух из четырех попыток первое место занимает немка Натали Гайзенбергер, она показала время 1 минута 32,454 секунды. Второй идет ее соотечественница Дайана Айтбергер (+0,120), третьей - канадка Алекс Гоф (+0,191). Батурина проигрывает лидеру 1,368 секунды.

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"Батурина подошла к сегодняшнему старту слишком зажатой, а на этой трассе нужно выступать в немного расслабленном состоянии, чтобы подняться выше. Но во второй попытке у Кати был уже определенный прогресс. Надеемся, что завтра, ей удастся подняться на более высокое место в итоговом протоколе", - сказал Чудинов.

"Приехав сюда мы пошли на определенный риск, решив внести определенные корректировки в настройку саней, - продолжил тренер. - У Кати было очень мало времени, чтобы привыкнуть, поэтому мы изначально понимали, что в личной гонке ей будет очень сложно бороться за высокие места. Главное для нас командная гонка, до которой еще есть время, но говорить, что мы сознательно пожертвовали личным турниром ради эстафеты, тоже нельзя. Батурина старается показать максимальный результат, второй заезд она проехала куда быстрее первого - на 0,4 секунды".

Третий и четвертый заезды пройдут 13 февраля.

25-летняя Батурина принимает участие на своих вторых Олимпийских играх в карьере. В Сочи в 2014 году она заняла 11-е место. В сезоне-2017/18 Батурина заняла 21-е место в общем зачете Кубка мира.

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