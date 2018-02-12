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Долгов: чудес от российских могулистов на Олимпийских играх никто не ждал

Спорт
12 февраля, 17:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

Олимпийские атлеты из России не сумели завоевать медалей в могуле на Играх-2018

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты выступили на своем уровне в дисциплине могул на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов.

Олимпийские атлеты из России не сумели завоевать медалей в могуле на Играх-2018.

"Квалификация давала надежду на борьбу за медали, хотя Саша (Смышляев) после травмы, но это спорт, он ошибся, - сказал Долгов. - Девочки же проехали на своем уровне, хотя Марика (Пертахия) была готова побороться. Чудес никто не ждал".

В дисциплине могул на Играх в Пхёнчхане олимпийских атлетов из России представляли Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова и Александр Смышляев.

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