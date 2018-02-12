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Шорт-трекист Елистратов получит 500 тысяч рублей от правительства Башкирии за бронзу ОИ

Спорт
12 февраля, 17:20 UTC+3 УФА УФА 12, февраля. /ТАСС

Спортсмен завоевал бронзу Игр на дистанции 1500 метров и принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России

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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Сергей Бобылев/ТАСС

УФА, 12 февраля. /ТАСС/. Уфимский шорт-трекист Семен Елистратов, ставший бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, получит денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей из бюджета Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Елистратов получит вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за бронзу Олимпиады согласно указу главы республики о материальном поощрении спортсменов из региона", - сказал собеседник агентства.

10 февраля Елистратов завоевал бронзу Игр на дистанции 1500 метров и принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России. Победу в соревнованиях одержал южнокорейский спортсмен Лим Хё Джун, вторым стал голландец Шинки Кнегт.

Елистратов сразу после финиша заявил журналистам, что посвящает выигранную бронзу всем российским спортсменам, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх.

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