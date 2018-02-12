Российские фристайлисты отменили тренировку в акробатике из-за сильного ветра в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты отменили тренировку в дисциплине лыжная акробатика в понедельник из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды по фристайлу Александр Долгов.

"Тренировку пришлось отменить, поскольку был сильный ветер", - сказал Долгов.

Соревнования в лыжной акробатике стартуют 15 февраля, когда пройдет квалификация среди женщин.

Олимпийских атлетов из России представят Алина Гриднева, Любовь Никитина, Александра Орлова и Кристина Спиридонова.