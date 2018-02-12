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Латвиец задержан за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии на ОИ-2018

Спорт
12 февраля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Мужчину заметили волонтеры, которые сообщили о нем в полицию

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ТАСС, 12 февраля. Гражданин Латвии в воскресенье был задержан в Южной Корее за кражу экипировки хоккеистки сборной Финляндии перед матчем олимпийского турнира на Играх 2018 года. Об этом сообщает латвийский портал NRA.lv со ссылкой на информационное агентство LETA.

Судимый гражданин Латвии 1990 года рождения купил билет на воскресный матч олимпийского женского турнира между командами Финляндии и США, пробрался в комнату, где хранилась экипировка, и похитил пять клюшек одной из финских хоккеисток. Мужчину заметили волонтеры, которые сообщили о нем в полицию.

Офицер безопасности, замначальника латвийской Госполиции Артис Велшс сообщил, что подозреваемого в краже позднее освободили под подписку о невыезде до 26 февраля.

"Он не был одет в униформу или форму одной из команд и употреблял алкоголь, - сказал Велшс. - Мужчина признался в преступлении". По его словам, мужчина не имеет никакого отношения к делегации олимпийской команды Латвии и находится в Южной Корее по работе.

Согласно данным Велшса, в воскресенье на территории проведения Игр-2018 были также задержаны граждане Испании и Южной Кореи, которые пытались незаконно пробраться на олимпийские объекты.

Олимпиада проходит с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане.

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