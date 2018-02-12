Фуркад: ситуация с недопуском Шипулина вызывает у спортсменов противоречивые чувства

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не выдать приглашение Антону Шипулину и другим российским биатлонистам к участию в Играх в Пхёнчхане вызывает у других спортсменов противоречивые чувства, поскольку внятных объяснений причин недопуска никто не объявляет. Об этом журналистам заявил французский биатлонист Мартен Фуркад после завоевания золотой олимпийской медали в гонке преследования.

Шипулин не был допущен к участию в соревнованиях по решению специальной комиссии МОК, которая проверяла спортсменов на причастность к антидопинговым нарушениям. Российский спортсмен ранее никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил.

"Я прекрасно знаю, что Антон [Шипулин] никогда не попадался на допинге, в этом заключается вся сложность ситуации. МОК говорит о том, что он сделал что-то плохое, но мы не знаем, что именно. С другой стороны, мы знаем Антона как чистого спортсмена, поэтому есть две противоположные стороны. Мы в этой ситуации находимся посередине, очень сложно встать на ту или иную сторону", - сказал Фуркад.

"Антон мой друг и я хочу видеть его на Олимпиаде, но с другой стороны есть решение МОК, которое мы должны уважать", - отметил он.

Вместе с тем трехкратный олимпийский чемпион отметил, что рад видеть на Олимпиаде в Пхёнчхане российских биатлонистов Антона Бабикова и Матвея Елисеева. "Однако нам сложно понять, почему Антон Шипулин не может соревноваться, нам нужно услышать основания МОК. По причине того, что он не был прав или лишь по той причине, что выступал на Играх в Сочи? И если это вторая причина, то так быть не должно, я ведь тоже там выступал", - сказал Фуркад.

"Я разговаривал с российскими болельщиками, и у них сложилось впечатление, что это борьба против России. Но я с этим не согласен, поскольку для меня антидопинговая работа - это не борьба с допингом. Спортсмены употребляют допинг во всем мире, поэтому нет оснований обвинять россиян больше, чем других нарушителей. Поэтому надо узнать, почему эти спортсмены не смогли здесь выступить", - добавил он.