Норвежка Лундбю стала олимпийской чемпионкой в прыжках на лыжах с трамплина

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Норвежка Марен Лундбю завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

По сумме двух прыжков она набрала 264,6 балла, второй стала немка Катарина Альтхаус (252,6), третьей - японка Сара Таканаси (243,8). Альтхаус и Таканаси впервые в карьере попали на подиум Олимпийских игр, в 2014 году в Сочи японка была четвертой, а Альтхаус - 23-й. Немка Карина Фогт, которая четыре года назад стала первой в истории олимпийской чемпионкой в женских прыжках на лыжах с трамплина, заняла пятое место.

Россиянка Ирина Аввакумова показала четвертый результат (230,7). Александра Кустова стала 24-й (152,3), Софья Тихонова - 25-й (150,8), Анастасия Баранникова - 27-й (149). Аввакумова была единственной представительницей России на Олимпиаде в Сочи, где она заняла 16-е место. В текущем розыгрыше Кубка мира россиянка занимает пятую позицию после 11 стартов.

23-летняя Лундбю впервые в карьере завоевала медаль Олимпийских игр или чемпионатов мира в личной дисциплине. Ранее она стала серебряным призером ЧМ-2015 в соревнованиях смешанных команд в составе сборной Норвегии. В текущем сезоне в Кубке мира Лундбю выступила на всех 11 стартах, одержав семь побед и четыре раза став второй.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Это связано с тем, что Международный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.